12月10日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、東京新聞の「豪で１６歳未満のＳＮＳ禁止世界初、悪影響から保護」という記事を紹介し大竹がコメントした。 １６歳未満は保護者が同意してもアカウントを保有できない。年齢確認は運営事業者に委ねられており、法律の実効性には課題が残る。運営事業者が保有を防ぐ「合理的な措置」を取らなかった場合、最大４９５０万豪ドル（約５０億円）の制裁金が科せられ