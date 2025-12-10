瀬戸大橋12月10日午後5時ごろ 10日は過ごしやすい天気でした。11日は岡山・香川ともに午前中、おおむね晴れますが、午後から次第に雲が広がってにわか雨のところもありそうです。お出掛けの際は折り畳み傘をお持ちください。 11日朝にかけて岡山・香川では高気圧が東に遠ざかり、西から近付く気圧の谷の影響を受けて午後からどんどん雲が広がりそうです。