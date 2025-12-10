静岡･富士市の中学3年生が、2026年から大相撲の世界に飛び込みます。厳しい勝負の世界に挑戦する生徒の思いを取材しました。10日、静岡･富士市の吉原第三中学校を訪れると…。ひときわ強い存在感を放つひとりの生徒が。中学3年の本多紘己さんです。大きな体でおいしそうに給食のカレーを頬張る姿が印象的ですが…。（錣山部屋に入門本多 紘己さん･中3）Q.おかわり何回目？「1回目です」Q.これでごはん足りる？「足ります。