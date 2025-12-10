「韓国はやはりアジアのベネズエラになった」と韓国観察者の鈴置高史氏は言う。1年前に保守政権が無理筋の戒厳令を宣布したが即、挫折。すると今度は政権を奪取した左派が、保守弾圧のため堂々と三権分立を壊し始めたのだ。裁判所も支配へ鈴置：2024年12月3日午後10時28分。当時の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が非常戒厳を宣布しました。これに対し国会が直ちに解除を決議。大統領も応じざるを得ず、戒厳は6時間ほどで終わり