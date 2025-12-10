日本テレビ「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」の公式サイトが１０日に更新され、来年１月１０日に開催予定だったライブ「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣＬＩＶＥ１月１０日（土）公演」の中止を発表した。３日間開催の初日が見送りとなり、１１日、１２日の公演は予定通り開催するという。「『ｗｉｔｈＭＵＳＩＣＬＩＶＥ』２０２６年１月１０日（土）中止のお知らせ・お詫び」と題して報告。「この度、２０２６年１月１０日（土）有明ア