◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合5位の中央大学は、1万メートル平均タイムは27分55秒98と出場チームトップ。岡田開成選手(2年)は先月、27分37秒06をマークしました。前回1区区間賞の主将・吉居駿恭選手(4年)や溜池一太選手(4年)、藤田大智選手(3年)、本間颯選手(3年)、茺口大和