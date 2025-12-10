宮崎地裁宮崎県串間市発注の公共工事に関する2023年実施の指名競争入札で、特定の設計会社に有利な指名業者選出案を作成させたなどとして、官製談合防止法違反（入札妨害）罪などに問われた元副市長福添忠義被告（82）に宮崎地裁は10日、「故意、共謀が認められない」として無罪の判決を言い渡した。求刑は懲役1年6月だった。共謀したとして起訴された「久米設計」（東京）の当時の九州支社長と営業担当者、福添被告の知人男性