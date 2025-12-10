奈良競輪のF1「CTC杯ムコリン・ムッチー賞in奈良」が、11日に開幕する。前回の京王閣（11月29日〜12月1日）で今年2度目の優勝。橋本壮史（30＝茨城・119期）が意気上がっての参戦となる。「番手戦で優勝？たまたまですよ」展開面を強調したが「引き出しを増やさないと上位で通用しないので」と先行捲り一本だけでなく、展開次第では幅も利かして今後は戦うつもりだ。近況は好調をキープ。「フレームだったり、シューズ