秋田地方気象台は「大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報」を午後4時13分に発表しました。11日の県内は、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となるところがある見込みです。昼前から夜遅くにかけて土砂災害に警戒してください。また、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。11日は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過す