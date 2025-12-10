バイク用品を手がけるコミネの電熱インナーベストが、Amazonで最大27%OFFのセール中となっている。12月10日（水）現在、参考価格が1万2,100円のところ、8,816円で購入可能だ。 ジャケットの下に着用しやすい薄型設計。2.1A以上のモバイルバッテリーと接続することで、3段階に温度調節できる。 電熱ウェアは良く見かけるが、国内メーカーとして長らくバイカー向けの保護製品を手がけた