「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）2位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）3位薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルーDE-C44-10000BU（エレコム）4位PowerCore III 10000 ブラックA1247N12（Anker）5