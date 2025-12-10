卓球の「WTTファイナルズ香港2025」が10日に開幕。WTTシリーズの年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちが集結している。10日夜の男子シングルス1回戦には、世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）が登場。自身初のシングルスでのファイナルズ出場で、いきなり世界王者との対戦を迎える18歳の大一番に注目が集まる。 ■エース・張本智に次ぐ存在に台頭 昨夏のパリ五輪にはリザ