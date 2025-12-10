メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手が9日（日本時間10日）、ドジャースと3年契約に合意したと米複数メディアが報じた。『ニューヨーク・ポスト』のジョエル・シャーマン記者によると、契約は3年6900万ドル（約103億5000万円）になる見込みで一部繰り延べも伴う。今オフのドジャースは大型補強に関して慎重な姿勢を保っていたが、新たな守護神獲得に踏み切った。さらなる動きを見せる