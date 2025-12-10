北海道本別町で平屋建て住宅が燃える火事があり、焼け跡から年齢と性別が分からない１人の遺体が見つかりました。窓から見える住宅の室内は真っ黒に焼け落ちています。火事があったのは、本別町新町の平屋建て住宅です。 １２月１０日午前９時ごろ、付近の住民が「長屋から火と黒煙が見えて爆発音も聞こえる」と消防に通報しました。火はおよそ２時間２０分後に消し止められましたが、居間の焼け跡から年齢と性別が分からない１