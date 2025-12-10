英国政府がサイバー攻撃に関与した疑いで中国企業2社に制裁を科したことについて、中国大使館が反論した。香港メディアの香港01が10日に報じた。記事によると、制裁を受けたのは安洵信息技術有限公司と永信至誠科技集団の2社。英国のクーパー外相は「英国および同盟国に対して大規模で無差別のサイバー攻撃を仕掛け、安全と公共サービスに影響を及ぼした」と指摘した。これに対し、駐英国中国大使館は「英国と米国が狼狽（ろうばい