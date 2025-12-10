ことし11月、名古屋市の市バスの運転手が運行中に信号無視をしていました。 【写真を見る】市バスの48歳運転手が信号無視 日常的な調査の一環で発覚 ｢赤信号を見落としていた｣ 市バス運転手の交通違反は今年度12件目 名古屋 信号無視をしたのは、如意営業所の48歳の運転手です。名古屋市交通局によりますと、交通局が運転手の接客態度などを確認する日常的な調査の一環で、ドライブレコーダーの映像を確認したところ