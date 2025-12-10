お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。「#兼ねてからお噂はかねがね」とハッシュタグをつけ、“そっくり”な人気アーティストとの2ショットを公開した。【写真】「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり」近藤春菜＆マカロニえんぴつ・長谷川大喜の“そっくりな”2ショット近藤は、「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり。マカロニえんぴつ長谷川大喜さんにお会いできましたよマカ