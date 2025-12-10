ボートレース多摩川の5日間開催「第36回日本モーターボート選手会会長賞」は、10日に初日が行われた。昨年11月16日に地元・桐生でデビューの135期・金子怜央（26＝群馬）は、初戦の5Rで6コースから上位進出を狙ったが5着という結果に終わった。コンビを組む35号機に前検日から「足合わせで同じくらいの感触だった」とまずまずの手応えを得ていた様子。レース後は「まだ回り過ぎ」と反省していたが、動き自体は悪くなさそうな