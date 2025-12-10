中国とロシアの爆撃機が日本近海で長距離の共同飛行を行ったことをうけ、木原官房長官は10日、「我が国に対する示威行動と捉えざるを得ない」と非難した上で、外交ルートを通じて両国に懸念を伝えたと明らかにしました。防衛省は9日夜、9日午前から午後にかけて、中国の爆撃機2機とロシアの爆撃機2機が、東シナ海から四国沖の太平洋にかけて長距離にわたる共同飛行を実施したと発表していました。この共同飛行について木原官房長官