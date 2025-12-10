文部科学省は10日、全国の公立小中学校の校舎や体育館など木造以外の建物11万1799棟のうち、震度6強以上に備えた耐震化が完了していない建物は2025年4月時点で93棟だったと発表した。前年同時期より42棟減少した。耐震化した割合は99.9％で、未完了の市区町村は8減って28自治体だった。都道府県別にみると、耐震化率100％は33都府県。最も低いのは愛媛98.2％で、高知99.1％、山口99.2％と続いた。耐震化されていない建物数は多