今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。長いシーズンを送る中で、名門復活の背景には選手たちの様々な「気づき」「自覚」があった。＊＊＊松村優太は、エウベルのプレーにヒントを得た。「ドリブルの時に、ずっと顔が上がっている。あれは（受け手の）味方が動きやすい」今夏に加入したアタッカーはライバルでもあるが、同じドリブラーと