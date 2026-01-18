東京ディズニーリゾートにて、パークのエリアやアトラクションの物語を超えた世界観を楽しめるスペシャルイベント「ディズニー・ストーリー・ビヨンド」の第3弾が開催されます。今回は東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「パラッツォ・カナル」を舞台に、2026年1月14日(水)から3月19日(木)までの期間、新たな物語が展開。ゴンドリエたちのエピソードが詰まった、見た目にも楽しいスイーツを紹介します。