青森県八戸市で避難所となっていた小中野公民館＝10日午後青森県八戸市で震度6強を観測した地震と北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表を受けて、北海道、青森、岩手、宮城、福島の5道県で計342カ所の避難所が開設され、少なくとも延べ9201人が避難していたことが10日分かった。津波警報で一時避難した人が多かったとみられる。共同通信が注意情報の対象地域7道県の防災担当部署を取材し集計した。7道県は、発表から1週間程度