契約更改を終え、記者会見する広島・森下＝10日、マツダスタジアム広島の森下暢仁投手が10日、マツダスタジアムで契約交渉し、2千万円増の年俸2億円で更改した。6年目で初めて開幕投手を務めた今季は6勝14敗、防御率2.48。「チームに勢いを与えられる存在にならないといけない」と来季への決意を口にした。右肩の不調で8月下旬から戦列を離れたが、ブルペンでの投球を再開しており「肩は大丈夫。（練習の）強度を上げながらや