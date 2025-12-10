予選でエアを決める平野歩夢＝張家口・密苑（共同）【張家口共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は10日、中国の張家口・密苑でハーフパイプ開幕戦の予選が行われ、男子は平野流佳（INPEX）が1組1位、北京冬季五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）が2組1位となり、計14人で争う12日の決勝に進んだ。昨季始まったミラノ・コルティナ五輪代表選考レースの今季初戦。戸塚優斗（ヨネックス）山田琉聖（チームJWSC）村