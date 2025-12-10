色紙を手にするヤクルトの長岡＝10日、神宮ヤクルトの長岡秀樹内野手が10日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、1700万円減の年俸7500万円で更改した。全試合に出て最多安打に輝いた昨季から一転、今季は右膝の負傷が響いて67試合で60安打、打率2割4分3厘と低迷。来季へ「もっとガツガツ自分をアピールできれば。優勝（を争うチーム）のど真ん中にいたい」と巻き返しを誓った。80試合に出場した宮本丈内野手は500万円増の2800