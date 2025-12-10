北朝鮮の出版社が中国向けに発行した2026年のカレンダー。海岸リゾートの観光をPRしている（共同）【北京共同】北朝鮮の出版社が中国向けに発行した来年のカレンダーで海岸リゾートの観光をPRしていることが10日、分かった。夏に開業した北朝鮮東部の江原道元山葛麻海岸観光地区のホテルやレジャー施設を写真で取り上げた。共同通信がカレンダーを入手した。北朝鮮が2020年に新型コロナウイルス対策で渡航を制限するまでは中国