【入江明日香展 2026―月影とまどろみ】 会場：日本橋髙島屋S.C.本館8階ホール 日程：2026年4月22日～5月6日 会場：大阪髙島屋7階グランドホール 日程：2026年5月14日～29日 夢幻対峙之図（部分） 2025年六曲一隻屏風 ミクストメディア158×516cm 【拡大画像へ】 高島屋では、2026年4月22日から5月6