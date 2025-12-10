リュックと添い寝ごはんが、4thアルバム『生きるは愛』を2026年2月25日にリリース。同アルバムの収録曲より「渇き」が、本日12月10日に配信リリースされた。 （関連：【映像あり】リュックと添い寝ごはん、情熱的な恋の衝動や心の渇きを体現する「渇き」MV） アルバム『生きるは愛』は、日々の生活の中で抱く、様々な“愛”の形を表現した約2年ぶり4枚目のオリジナルアルバム。第2フェーズに突入したリュ