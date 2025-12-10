人生の心理を説かれた…！！！▶▶この作品を最初から読む「間違えたっていいんだよ」「お風呂入って早く寝た方がいいよ」そんな大人顔負けのひと言をサラッと言ってのける、キュートな3歳児・よいたん。お絵描きとヒーローアニメに夢中な一方、「人生2周目…!?」と疑いたくなるほど妙に気遣い上手で、ふいにオバちゃん仕草が出てしまうことも！ママ・まぼさん、パパ・びぼさんも「よいたん、なんだか人生の先輩みたい…