カマタマーレ讃岐は10日、高松大DF辻岡招真の来季加入内定を発表した。クラブは特長を「守備的なポジションをマルチでこなせる、ポリバレントな選手」と紹介。辻岡はクラブを通じ、「高松大学から加入することになりました辻岡招真です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをこのクラブでスタートできることを嬉しく思います。これからは、プロとしての自覚と責任を持ち、1日でも早く、カマタマーレ讃岐