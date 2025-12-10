Snow Manの目黒蓮が“一人二役”というユニークな設定で対談する動画が、雑誌『VOGUE JAPAN』の公式SNSで公開され話題を呼んでいる。 【動画】目黒蓮“一人二役”対談／【画像】デンジャラス・ガイに扮した『VOGUE JAPAN』表紙／ファッション撮影のオフショット ■重厚レザー×オールブラックのクールな“黒めめ” 最初に登場するのは、黒レザージャケットをさらりと着こなすクールな目黒