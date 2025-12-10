星野源が自身のInstagramを更新し、松重豊との2ショットを披露した。 ■星野源がプライベートショットで魅せる親友・松重豊との笑顔 【写真】韓国でプライベート旅行を楽しんだ星野源と松重豊 星野は、12月9日放送の『星野源のオールナイトニッポン』のオープニングトークの中で「韓国に行ってきました」と報告した。同番組では、韓国でライブを行った時は観光する時間が全くなかったと話し、「