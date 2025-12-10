ｆｏｎｆｕｎ [東証Ｓ] が12月10日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1.9億円(非連結)→3億円に55.4％上方修正した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社の2026年３月期第２四半期の累計実績と現時点において見込まれる第３四半期及び第４四半期の業績予想に、連結対象となる子会社株式会社マイクロウェーブデジタルの業績