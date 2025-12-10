本日12月10日（水）よる10時〜最終回を放送桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。最終回に山中柔太朗（M!LK）がゲスト出演！山中は、昨日情報解禁となったばかりの日本テレビ系1月期ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」のW主演を務めるキャラクター・黒崎絢人としてドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に出演。まさに夢のコラボが実現した！「黒崎さん