日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が10日、自身のインスタグラムを更新。後輩に熱いエールを送った。「ハマ！！」と投稿した中田氏は「やったれよ！！色々思う事はあるやろうけどやるしかない！！ピンチをチャンスに変えてこい！！横浜のみんなも味方してくれるから大丈夫や！！！」と熱く呼びかけた。9日に行われたプロ野球の「現役ドラフト」で中日・浜将乃介外野手（25）はDeNAへの移