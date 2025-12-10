歌手の美川憲一（79）が10日に都内で会見を開き、病気を宣告された際の心境や今後の活動について語った。「洞不全症候群」と国の指定難病「パーキンソン病」を公表してから、初の公の場。現在の病状を明かした上で、病気と戦いながら今後も歌手活動を続ける決意を語った。美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン病」であることを公表した。9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実