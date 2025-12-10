WBCが日本時間10日、公式インスタグラムを更新。2026年3月5日から開催される「2026WBC」のメキシコ代表としてマリナーズのランディ・アロザレーナ選手、さらにドミニカ共和国代表としてレッズのエリー・デラクルス選手が出場することを発表しました。アロザレーナ選手は2023年のWBCでは打率.450を残しメキシコ代表の4強入りに貢献。準決勝の日本戦では、岡本和真選手が放ったホームラン性の当たりをジャンピングキャッチし“どや顔