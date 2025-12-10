心拍数に異常が生じる「洞不全症候群」のため心臓手術を受けたことや、「パーキンソン病」であることを公表している歌手の美川憲一（79）。10日に会見を開き、現在の状況や今後の活動について語りました。【映像】ガッツポーズをする美川憲一（会見の様子）「どうも本日はお忙しい中、来ていただきましてありがとうございます。洞不全症候群という病気で入院しました。それで手術をしまして、心臓の。ペースメーカーを入れていて