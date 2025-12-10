中日は10日、名古屋市で新入団選手発表の記者会見を行い、ドラフト1位の中西聖輝投手は「夢だったプロ野球のユニホームを着られて、わくわくする。ここからがスタート。息の長い選手になれるように努力していく」と力強く語った。新入団選手は次の通り。【ドラフト】1位中西聖輝投手（21）＝青学大、182センチ、92キロ、右投げ右打ち、背番号11▽2位桜井頼之介投手（22）＝東北福祉大、175センチ、68キロ、右投げ右打ち、1