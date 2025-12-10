歌手の美川憲一（79）が10日、都内で会見を開き、国の指定難病「パーキンソン病」の病状について語った。美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン病」であることを公表した。9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。事務所によると、術後の経過は順調だったが、リハビリ中に違和感を覚え精密検査を受けたところ、パーキンソン病であることが判明した。茶色のパーカー姿で登場