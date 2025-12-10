歌手美川憲一（79）が10日、都内で記者会見し、先月に公表したパーキンソン病の闘病生活や今後の歌手活動などについて自らの言葉で語った。9月11日に「洞不全症候群」と診断され、心臓にペースメーカーを埋め込む手術を実施した。術後のリハビリの際に違和感を覚え、精密検査を行ったところパーキンソン病と判明したという。文書でコメントを発表した。「本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まずは今回、記