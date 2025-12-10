◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦王者・川浦龍生―同級９位・韓亮昊（２０２６年２月１０日、東京・後楽園ホール）プロボクシングの三迫ジムは１０日、来年２月１０日に東京・後楽園ホールで開催される「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦では、王者・川浦龍生（３１