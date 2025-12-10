Afternoon Tea LIVINGから、 “PEANUTS WARDROBE”をテーマにした「スヌーピー」とのコラボグッズが登場！「スヌーピー」の歴代コスチュームや、アフタヌーンティーのタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインの「スヌーピー」グッズがラインナップされます☆ Afternoon Tea LIVING「スヌーピー」PEANUTS WARDROBEテーマグッズ 発売日：2026年1月7日(水)取扱店舗：アフタヌーンティー・リビング店舗※、公式