ＳＢＩアセットマネジメントは、日本を中心としたアジア地域の企業の価値向上をめざす公募投資信託「ＳＢＩダルトン日本アジア・アクティビストファンド」を１７日に設定・運用を開始する。日本株で長期の運用実績を持つ独立系投資運用会社のダルトン・インベストメンツ・インクに投資を一任し、これまで機関投資家が享受してきた運用成果を個人投資家にも提供する。企業との対話や株主提案を通じて、企業価値向上に直接的に働