“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ（85）が10日、公式インスタグラムを更新。自身になりすました偽アカウントによる「投資詐欺」被害が発生しているとして注意を呼びかけた。【写真】なりすまし被害を報告したデヴィ夫人デヴィ夫人は「私の名前は『デヴィスカルノ』と、私がInstagramに出した写真を勝手に許可なく使用し、私になりすまし、どうやら『投資詐欺』を行っている人がいるようです」と伝え「そして また