お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。ハリウッド女優に頭をなでられた体験を振り返った。芸能人の不祥事の話題になり、お笑いタレントのケンドーコバヤシは「Tシャツ事件もありますもんね」と指摘。知らずに着たTシャツにデザインされた、英語の内容が問題になることを例に挙げると、ジュニアも「俺、聞くようにしてるもん」と今では気をつけている