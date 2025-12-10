メッツからFAのエドウィン・ディアス投手（31）がドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）で契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米メディアが報道した。この報道を受け、インターネット上には「抑えのディアス投手を獲ったんで、あとの課題は穴の多い外野をどうするかですね」「高い投資はそれだけの高いリスクも同時に背負うことになります。チームがどこまで覚悟を持ってやれるかということに尽きます」「補強に