12月10日、公務員に冬のボーナスとなる「期末・勤勉手当」が支給されました。新潟県では特別職、一般職合わせた2万7755人に対し、総支給額は約249億1035万円で、前年より3.0％増となっています。昨年の人事委員会勧告等に基づく条例改正で、期末手当・勤勉手当の算定基礎となる給料月額を引き上げたこと、支給割合を特別職で0.025か月、一般職で0.05か月引き上げたことなどによるものです。一般職の平均支給額は約89万4970円