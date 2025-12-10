帝国データバンクは2025年冬季賞与の動向について調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査2025年11月調査とともに行った。その結果を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 冬季賞与の平均支給額、前年より「増加」する企業は22.7％に微減 冬季賞与が「増加」する企業、『運輸・倉庫』が33.6％でトップ 冬季賞与の平均支給額、前年より「増加」する企業は22.7％に微減 2025年の冬